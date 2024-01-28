Один из лучших барменов мира живет в Петрозаводске

Семен Инюткин рассказал о своем участии в соревнованиях Moutai International Coctail Meister Competition в Китае Текст: Елена Малишевская В самом конце года в Китае на острове Хайнань в городе Санья состоялся международный конкурс барменов.
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