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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Красноярске

В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Красноярске

В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Красноярске жители многоквартирного дома, где в июне этого года в результате непогоды была повреждена кровля, вынуждены проживать в ненадлежащих условиях.

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