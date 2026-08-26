В центральный аппарат ведомства представят доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Красноярске

В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Красноярске жители многоквартирного дома, где в июне этого года в результате непогоды была повреждена кровля, вынуждены проживать в ненадлежащих условиях.
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