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Сергеев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Я плохо видел эпизод. Думаю, решение справедливое»

Сергеев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Я плохо видел эпизод. Думаю, решение справедливое»

В концовке матча 4-го тура РПЛ мяч в штрафной «Зенита» попал в руку защитнику петербуржцев Страхине Эраковичу.

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