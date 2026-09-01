Добыча нефти может упасть до уровня 2009 года

Российские власти снизили прогноз добычи нефти в 2026 году до 494,2 млн тонн, или примерно 9,88 млн баррелей в сутки, что станет минимальным показателем с 2009 года.
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