The Times посвятила свой материал разбору украинской силовой мобилизации. Материал об этом озаглавлен весьма красноречиво: «Тактика призыва становится все более грязной, так как измученные конфликтом украинцы отказываются от него».
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