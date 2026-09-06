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Калужские новости

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ПВО уничтожила 258 украинских БПЛА над российскими регионами

ПВО уничтожила 258 украинских БПЛА над российскими регионами

ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников над 13 регионами страны и акваториями Азовского и Черного морей.

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