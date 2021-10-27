Эксперт Лазарева раскрыла основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мошенники на фоне роста курса биткоина активизировали рассылку писем с предложениями инвестировать в этот вид криптовалюты, с помощью которой могут реализовать две схемы обмана людей: украсть их данные и заманить в финансовую пирамиду, убедилось РИА Новости и подтвердила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.