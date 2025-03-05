Лукашенко: ЕС может восстановить отношения с Россией вопреки сложной политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру выразил надежду, что в ЕС найдутся здравомыслящие люди, способные восстановить отношения с Россией и сохранить Евросоюз, несмотря на сложную политику последнего.
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