Мы боимся сползти в море: рядом с крупным ЖК в Сочи начался оползень после начала стройки

Мы боимся сползти в море: рядом с крупным ЖК в Сочи начался оползень после начала стройкиВ Сочи жители трех многоэтажных домов ЖК «Южное море» на улице Есауленко опасаются сползти вниз по горе вместе со своими квартирами.