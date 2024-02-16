Мы боимся сползти в море: рядом с крупным ЖК в Сочи начался оползень после начала стройки

Мы боимся сползти в море: рядом с крупным ЖК в Сочи начался оползень после начала стройкиВ Сочи жители трех многоэтажных домов ЖК «Южное море» на улице Есауленко опасаются сползти вниз по горе вместе со своими квартирами.
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