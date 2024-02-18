На дорогах Поморья за сутки погиб один человек и пострадали ещё семеро

Так, в Архангельске под колёса автомобиля попал подросток, а в Виноградовском округе погиб водитель одного из автомобилей, попавших в авариюТак, 17 февраля в 22:20 на регулируемом перекрестке проспекта Московский и улицы Октябрят под колеса автомобиля Hyundai Solaris попал юноша 2007 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.