Mash: на Сахалине женщина напала на инспекторов ДПС

На Сахалине пьяная женщина напала на сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.«Пьяную гонщицу (ей 42) остановили ночью на улице Победы в Углегорске.
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