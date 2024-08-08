На Олимпиаде в Париже выступила 11-летняя китаянка

11-летняя скейтбордистка из Китая Чжэн Хаохао принимает участие в Олимпийских играх в Париже, став самой молодой спортсменкой соревнований.
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