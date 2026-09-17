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МОСИНФОРМ

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Работы по замене внутридомовых систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве

Работы по замене внутридомовых систем отопления в рамках капремонта завершили в Москве

В Москве обновили системы центрального отопления более чем в 820 многоквартирных домах по программе капитального ремонта.

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