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Россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов

Россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов

В апреле-июне рынок онлайн-продажи продуктов в России сократился впервые за последние два года. О том, что россияне стали реже пользоваться доставкой товаров повседневного спроса, со ссылкой на данные Infoline сообщает «Коммерсантъ».

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