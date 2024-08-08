Россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов

В апреле-июне рынок онлайн-продажи продуктов в России сократился впервые за последние два года. О том, что россияне стали реже пользоваться доставкой товаров повседневного спроса, со ссылкой на данные Infoline сообщает «Коммерсантъ».
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