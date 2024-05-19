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В Няндоме юный мотоциклист устроил гонки с ДПС и попал в больницу

Авария произошла накануне, в 19:40 на улице Школьная — в ней пострадал юноша 2007 года рожденияАвария произошла накануне, в 19:40 на улице Школьная — в ней пострадал юноша 2007 года рожденияВ пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что подросток ехал на мопеде «Сириус» без шлема.

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