В Няндоме юный мотоциклист устроил гонки с ДПС и попал в больницу

Авария произошла накануне, в 19:40 на улице Школьная — в ней пострадал юноша 2007 года рожденияАвария произошла накануне, в 19:40 на улице Школьная — в ней пострадал юноша 2007 года рожденияВ пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что подросток ехал на мопеде «Сириус» без шлема.