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Глава NASA Айзекман посетил космодром Байконур впервые за восемь лет

Глава NASA Айзекман посетил космодром Байконур впервые за восемь лет

REUTERS/Pavel Mikheyev Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и руководитель NASA Джаред Айзекман встретились перед утверждением экипажа 75-й орбитальной экспедиции к Международной космической станции (МКС).

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