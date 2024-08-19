Что ждет ваш знак зодиака с 19 по 25 августа? Гороскоп от звезды «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой Татьяна СергееваНаступившая неделя обещает быть насыщенной событиями и неожиданными поворотами для всех знаков зодиака.