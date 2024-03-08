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Вечерний Новосибирск

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Пассажир иномарки погиб в ДТП на встречке под Новосибирском

Пассажир иномарки погиб в ДТП на встречке под Новосибирском

Дорожный инцидент произошел сегодня в Болотнинском районе области. «Около 11:30 женщина 1990 года рождения двигалась на автомобиле Honda Fit по автодороге Р-255 "Сибирь" в направлении Кемеровской области, - сообщил подробности начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Болотнинскому району Александр Нетелев, - По предварительной информации, на 103 км трассы при совершении обгона столкнулась со встречным автомобилем Lexus RX350, под управлением мужчины 1985 года рождения».

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