Пассажир иномарки погиб в ДТП на встречке под Новосибирском

Дорожный инцидент произошел сегодня в Болотнинском районе области. «Около 11:30 женщина 1990 года рождения двигалась на автомобиле Honda Fit по автодороге Р-255 "Сибирь" в направлении Кемеровской области, - сообщил подробности начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Болотнинскому району Александр Нетелев, - По предварительной информации, на 103 км трассы при совершении обгона столкнулась со встречным автомобилем Lexus RX350, под управлением мужчины 1985 года рождения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии