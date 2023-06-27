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«Кричат караул»: Коротченко объяснил панику в Польше «из-за перехода в Белоруссию Пригожина»

«Кричат караул»: Коротченко объяснил панику в Польше «из-за перехода в Белоруссию Пригожина»

Военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил панику в Польше «из-за перехода в Белоруссию Пригожина».

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