«Кричат караул»: Коротченко объяснил панику в Польше «из-за перехода в Белоруссию Пригожина»

Военный эксперт, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил панику в Польше «из-за перехода в Белоруссию Пригожина».
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