Полковник объяснил трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

Полковник Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с доставкой Главная трудность с заменой уничтоженных российскими силами американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot связана с их доставкой Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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