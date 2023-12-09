Герой ДНР Жога: я обратился к верховному главнокомандующему в неуставной форме

Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога рассказал, как принял решение обратиться к верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину в неуставной форме во время церемонии награждения участников спецоперации в Кремле.
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