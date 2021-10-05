США призвали власти Грузии обеспечить задержанному Саакашвили справедливое обращение

Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить справедливое отношение к задержанному экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, заявил на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс.
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