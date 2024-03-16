Машины засыпало грунтом: на Патрокле прорвало водопровод

В районе Патрокл в результате прорыва водопровода между жилыми комплексами Costa Azzurra и «Восточный» на улице Североморской произошло размывание косогора, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на телеграм-канал «Patrokl.
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