Как выбрать отель в Египте: сетки от акул, песчаный пляж и береговая линия

При выборе отеля российские туристы обычно ориентируются на близость к пляжу. Но на берегу Красного моря путешественники сталкиваются с тем, что побережье уже занято морскими ежами, а желанное плавание омрачают рифы, ведь заманчивые слова «песчаный пляж» не гарантируют отсутствия кораллов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии