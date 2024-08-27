Как выбрать отель в Египте: сетки от акул, песчаный пляж и береговая линия

При выборе отеля российские туристы обычно ориентируются на близость к пляжу. Но на берегу Красного моря путешественники сталкиваются с тем, что побережье уже занято морскими ежами, а желанное плавание омрачают рифы, ведь заманчивые слова «песчаный пляж» не гарантируют отсутствия кораллов.