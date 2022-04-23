Трудно поверить, что такую красоту для дома женщина сделала из дешёвых пластиковых мисок

Если хочется обновить обстановку в доме, вовсе не обязательно идти в мебельный салон и оставлять там значительную сумму.
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