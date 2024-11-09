Убийцу депутата ХМАО приговорили к 17 годам колонии

Щербинский районный суд Москвы вынес приговор Али Расулову, осудив его на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство депутата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от партии «Единая Россия» Александра Колодича.
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