Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Сосут всушники друг у друга, а не удерживают земли Курской и Белгородской областей!Командующий силам...
  • Elena
    Куда цветы присылать вместе с гробами этих "миротворцев"?В Киеве стартовал...
  • publisher
    в Париже наверное, за новыми шмотками поехалаНа надгробии поги...

Далеко ли от Пентагона до Черного моря

Далеко ли от Пентагона до Черного моря

Черноморская жаждаДональд Трамп, на которого у нас многие уже готовы были чуть ли не молиться, на днях, точнее 25 марта, вполне недвусмысленно оговорил возможную «Черноморскую сделку» военным мониторингом её реализации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх