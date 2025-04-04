Далеко ли от Пентагона до Черного моря

Черноморская жаждаДональд Трамп, на которого у нас многие уже готовы были чуть ли не молиться, на днях, точнее 25 марта, вполне недвусмысленно оговорил возможную «Черноморскую сделку» военным мониторингом её реализации.
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