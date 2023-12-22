Мэрия Иванова уличила жалобщиков на холод в квартирах в неискренности

Городские власти рассказали о результатах проверок по сигналам жителей.Администрация города Иванова отчиталась о том, как следит за соблюдением температурного режима в жилом фонде и социально значимы объектах областного центра.
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