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Царьград

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Мэрия Иванова уличила жалобщиков на холод в квартирах в неискренности

Мэрия Иванова уличила жалобщиков на холод в квартирах в неискренности

Городские власти рассказали о результатах проверок по сигналам жителей.Администрация города Иванова отчиталась о том, как следит за соблюдением температурного режима в жилом фонде и социально значимы объектах областного центра.

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