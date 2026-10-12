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Царьград

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Причину боли ищут, блокада и токи не помогли: последние новости о Лерчек

Причину боли ищут, блокада и токи не помогли: последние новости о Лерчек

"Блокада и токи не помогли": Лерчек из больницы рассказала о мучительных болях, сковавших её движение.

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