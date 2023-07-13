Царьград

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"Конвейер смерти": Боевики ВСУ пытаются высадиться у Антоновского моста

"Конвейер смерти": Боевики ВСУ пытаются высадиться у Антоновского моста

Глава Херсонской области рассказал о неудачных попытках противника высадиться у Антоновского моста.Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о постоянных попытках ВСУ высадиться у Антоновского моста.

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