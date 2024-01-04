Надеяться на то, что украинцы одумаются, не стоит. У них уже был шанс избавиться от Зеленского Алексей Песков На фото: обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Ростислав Ищенко «Свободная пресса» уже писала о неожиданном предложении Арестовича*, бывшего главного рупора Офиса президента Украины, а ныне изгнанника, вещающего, кажется, аж из самих Штатов.
Ростислав Ищенко: Да, Украина объединится с Россией против Запада, но не по плану Арестовича
Комментарии
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Андрей Корольков
Согласен. Люстрация хохлов ещё впереди. А пока бить и бить, до смерти. И нет там никаких мирных.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Непонимающих учат только страдания , смерть и безвыходные новые ситуации , в которых придется всё понимать.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Кто такой Арестович, он же Люся ?? Стоит ли писать докторские на примере его ахинеи. Пидорок давно частное лицо и не представляет никакого интереса для серьезных людей !!
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2 час.
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