БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • татьяна кирк
    На всех этих подонков не хватит " бастрыкиных" с "хинштейнов".А мы тут можем писать хоть до второго пришествия.  Меня..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Валерий Каулин
    Странно, что проблему стараются перевести на региональный уровень! Интересно, как законодательно объяснить существова..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Ростислав Ищенко: Да, Украина объединится с Россией против Запада, но не по плану Арестовича

Ростислав Ищенко: Да, Украина объединится с Россией против Запада, но не по плану Арестовича

Надеяться на то, что украинцы одумаются, не стоит. У них уже был шанс избавиться от Зеленского Алексей Песков На фото: обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Материал комментируют: Ростислав Ищенко «Свободная пресса» уже писала о неожиданном предложении Арестовича*, бывшего главного рупора Офиса президента Украины, а ныне изгнанника, вещающего, кажется, аж из самих Штатов.

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Комментарии
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Андрей Корольков
Согласен. Люстрация хохлов ещё впереди. А пока бить и бить, до смерти. И нет там никаких мирных.
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Непонимающих  учат  только  страдания  ,  смерть  и  безвыходные  новые  ситуации  ,  в  которых  придется  всё  понимать.
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11 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Кто такой Арестович, он же Люся ?? Стоит ли писать докторские на примере его ахинеи. Пидорок давно частное лицо и не представляет никакого интереса для серьезных людей !!
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2 час.

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