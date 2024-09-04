Asus обновила ноутбуки Zenbook S14, Vivobook S14 и ExpertBook P5 чипами Intel Lunar Lake В рамках выстав...

Asus обновила ноутбуки Zenbook S14, Vivobook S14 и ExpertBook P5 чипами Intel Lunar LakeВ рамках выставки IFA 2024 компания Asus анонсировала обновлённые версии своих портативных компьютеров Zenbook S14 и Vivobook S14, а также ориентированный на корпоративный сегмент ExpertBook P5.