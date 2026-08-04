Тематическая «Тройка» к 20-летию «Технополиса Москва» выпущена в столице

В честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в столице выпустили лимитированную серию транспортных карт «Тройка»: дизайн разработан в фирменной стилистике флагмана столичной промышленности.
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