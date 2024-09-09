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Приморское село утопает в мусоре

Приморское село утопает в мусоре

В Приморье холодает. Пора отдыха на природе подходит к концу. Последними теплыми деньками некоторым приморцам приходится «наслаждаться» на замусоренном побережье Уссури: некоторые жители села Чугуевка оставляют после себя неприятные «сюрпризы».

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