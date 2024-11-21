Тайная доктрина
БлогПравилаЭзотерикаИльиновПолитикаВелБочаровНелли
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тайная доктрина

2 023 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Китай мудрее и прогрессивнее сша. Пиндосия  имеет безграмотный народ, тупой и неадекватный.Китай ответил на ...
  • Юрий Ильинов
    Западные эксперты: зачем понадобились дальнобойные Storm Shadow, если ими ударили на расстояние около 55 км от границ...Китай ответил на ...
  • Юрий Ильинов
    Экс-лидер Лейбористской партии: премьер Стармер должен разъяснить, означают ли удары британскими ракетами по России н...Китай ответил на ...

Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала

Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала

Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала Представитель Стратегического командования (STRATCOM) американского Минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если страна сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Ответить
15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну почему ядерная война, Россия вполне может в научных целях запустить Сармат, не с ядерной боеголовкой, по Йеллоустонскому супервулкану или взорвать на разломе тектонических плит в тихом океане. В этой зоне тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту. Проще говоря, дно Тихого океана уходит под континент.  Это подводный геологический разлом, который протянулся почти на 900 километров вдоль западного побережья Северной Америки, от севера штата Калифорния до канадского острова Ванкувер. Ну что поделать если что то в результате научного эксперимента пойдет не так...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх