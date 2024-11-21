Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала Представитель Стратегического командования (STRATCOM) американского Минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если страна сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Пентагон: США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Ответить
15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну почему ядерная война, Россия вполне может в научных целях запустить Сармат, не с ядерной боеголовкой, по Йеллоустонскому супервулкану или взорвать на разломе тектонических плит в тихом океане. В этой зоне тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Северо-Американскую плиту. Проще говоря, дно Тихого океана уходит под континент. Это подводный геологический разлом, который протянулся почти на 900 километров вдоль западного побережья Северной Америки, от севера штата Калифорния до канадского острова Ванкувер. Ну что поделать если что то в результате научного эксперимента пойдет не так...
Ответить
13 час.
Свежие комментарии