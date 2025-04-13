ТВЦ покажет новые детективы с Татьяной Ратниковой, Николаем Ивановым и Олесей Фаттаховой

«ТВ Центр» подготовил для телезрителей несколько премьер. Одной из них 19 апреля станет четырехсерийный детектив Гузель Киреевой «Бродяга» с Татьяной Ратниковой, Николаем Ивановым, Петром Кисловым и Юлией Проскуряковой, уточняет пресс-служба телеканала.
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