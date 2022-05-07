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Войска ЛНР и России отбили администрацию города Попасная у ВСУ и нацистов

Войска ЛНР и России отбили администрацию города Попасная у ВСУ и нацистов

Войска Народной милиции Луганской народной республики совместно с Вооруженными силами России отбили у ВСУ и нацистских бандформирований здание администрации города Попасная, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник 7 мая через свой Telegram-канал.

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