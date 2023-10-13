Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ), которые читают англоязычные СМИ, осознают, что развитие событий, при котором республиканец станет президентом Соединенных Штатов Америки, приведет к концу военной помощи Украине.
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