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NR: Переизбрание республиканца президентом США наводит ужас на ВСУ

NR: Переизбрание республиканца президентом США наводит ужас на ВСУ

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ), которые читают англоязычные СМИ, осознают, что развитие событий, при котором республиканец станет президентом Соединенных Штатов Америки, приведет к концу военной помощи Украине.

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