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Алексей Воробьев сообщил, что после перенесенного инсульта боится спать

Алексей Воробьев сообщил, что после перенесенного инсульта боится спать

Певец Алексей Воробьев поделился деталями о своем перенесенном инсульте. В разговоре с Леди Mail.ru артист признался, что после периода борьбы с последствиями инсульта, у него возникла фобия, связанная со сном.

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