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Исполнительный директор «Альпин»: «Гасли невероятно атлетичен: в ширину он такой же, как Окон в высоту»

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси впечатлен новичком команды Пьером Гасли. Гасли стал напарником Эстебана Окона в 2023 году.

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