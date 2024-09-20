В Москве умер сын Ирины Понаровской Энтони Родд 

Однако причина трагедии пока неизвестна, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «МК». Издание добавляет, что Родд почувствовал себя плохо в своей квартире на Трифоновской улице примерно в 5 часов утра.
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