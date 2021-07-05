Роспотребнадзор: ущерб экономике РФ от коронавируса в 2020 г составил почти 1 трлн руб

Ущерб экономике России от новой коронавирусной инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил почти 1 триллион рублей, что в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней, об этом сообщили ву Роспотребнадзоре.