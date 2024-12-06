Несладкая жизнь: в России цены на новогодние наборы конфет для детей подняли уже осенью

В России посчитали, насколько подорожал обычный сладкий подарок для детей на Новый год. Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, детский новогодний набор конфет на 500 грамм за год подорожал на 11% - до 389 рублей.
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