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ИА Регнум

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До 11 возросло число пострадавших при атаке дронов на Ростовскую область

До 11 возросло число пострадавших при атаке дронов на Ростовскую область

Число пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до 11.

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