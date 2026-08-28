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ЕСПЧ вынес решение против Армении: 10 месяцев незаконного ареста стоили 4300 евро

Евро­пей­ский суд по пра­вам чело­ве­ка (ЕСПЧ) 27 авгу­ста 2026 года вынес реше­ние по делу «Гука­сян про­тив Арме­нии» (жало­ба № 5195/17), при­знав нару­ше­ние ста­тьи 5 § 1 Кон­вен­ции о защи­те прав чело­ве­ка — неза­кон­ное содер­жа­ние заяви­те­ля под стра­жей.

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