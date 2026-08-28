ЕСПЧ вынес решение против Армении: 10 месяцев незаконного ареста стоили 4300 евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 27 августа 2026 года вынес решение по делу «Гукасян против Армении» (жалоба № 5195/17), признав нарушение статьи 5 § 1 Конвенции о защите прав человека — незаконное содержание заявителя под стражей.
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