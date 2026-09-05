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Аргументы и Факты

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Теннисистка Мирра Андреева впервые вышла в четвертый круг US Open

Теннисистка Мирра Андреева впервые вышла в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла чешку Николу Бартунькову и впервые в карьере вышла в четвертый круг проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

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