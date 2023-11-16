Бывшая возлюбленная рэпера Пи Дидди подала на него в суд за изнасилование и абьюз на протяжении десяти лет

Певица Кэсси Вентура подала в суд на бывшего возлюбленного, Шона "Дидди" Комбса. Звезда призналась, что он контролировал и оскорблял её на протяжении более десяти лет, а также накачивал наркотиками, избивал и заставлял заниматься сексом с несколькими мужчинами по вызову и записывал всё это на видео.