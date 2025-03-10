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Депутат Чаплин: с 1 апреля в России запланировано увеличение соцпенсий на 14,75%

Депутат Чаплин: с 1 апреля в России запланировано увеличение соцпенсий на 14,75%

С 1 апреля 2025 года в России запланировано увеличение социальных пенсий на 14,75%. Это решение коснётся примерно 4,2 млн человек и потребует выделения из бюджета Социального фонда около 85 млрд рублей, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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