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Xiaomi показала завод будущего, который учится и становится умнее: скорость выросла на порядок, проблемы решаются за минуты

Xiaomi показала завод будущего, который учится и становится умнее: скорость выросла на порядок, проблемы решаются за минуты

На производстве смартфонов в Чанпине система iBrain самостоятельно оптимизирует параметры сборки и сокращает время устранения неисправностей с двух часов до трёх минут.

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