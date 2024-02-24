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Народный праздник Алексей Рыбный отмечают 25 февраля 2024 года

Народный праздник Алексей Рыбный отмечают 25 февраля 2024 года

Народный праздник Алексей Рыбный отмечают 25 февраля 2024 года Ирина ЛысенкоДревний общенародный праздник Алексея Рыбного, который традиционно отмечается в России ежегодно 25 февраля, связан с уникальными обрядами, приметами и традициями.

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