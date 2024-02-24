Народный праздник Алексей Рыбный отмечают 25 февраля 2024 года Ирина ЛысенкоДревний общенародный праздник Алексея Рыбного, который традиционно отмечается в России ежегодно 25 февраля, связан с уникальными обрядами, приметами и традициями.
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